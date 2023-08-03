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НовостиОбщество3 августа 2023 8:01

В Саратовской области газифицирован зерносушильный комплекс

Источник:kp.ru
Фото: ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ»

Фото: ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ»

«Газпром газораспределение Саратовская область» газифицировал зерносушильный комплекс в селе Анастасьино Калининского района Саратовской области.

Для подключения объекта к газовым сетям специалисты компании построили газопровод протяженностью 76 метров, установили пункт редуцирования газа, а также провели монтаж двух газовых горелок. Новый комплекс позволит увеличить срок хранения урожая и улучшить качество продукции.

«Современная газовая инфраструктура дает возможность предприятиям регионального агрокомплекса повысить эффективность производства. Подключение к природному газу – это не только экономическая выгода, но и забота об экологии», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.