Саратов поставит в Беларусь оборудование для выращивания грибов

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Делегация Республики Беларусь побывала с реверсной бизнес-миссией в Саратове. Минэкономразвития региона проинформировало о ряде договоренностей, достигнутых в результате приезда гостей.

Белорусский производитель биокомпоста планирует подписание экспортного контракта с саратовским предприятием на изготовление, поставку и монтаж оборудования для грибоводства. По итогам переговоров с региональным производителем фасовочно-упаковочного оборудования будет заключен контракт на поставку линии по фасовке биокомпоста.

Приборостроительный завод из Беларуси закупит первую партию штампов для изготовления деталей корпусов колес у крупного саратовского завода.

Также гости заинтересованы в подписании дилерского договора на продвижение саратовского упаковочного оборудования на рынок Республики.

В минэкономразвития также рассказали, что компания, реализующая оптовую торговлю пищевой и алкогольной продукцией, провела переговоры с саратовскими партнерами на предмет поставок на белорусский рынок кондитерских, макаронных изделий, бытовой химии и косметики, товаров для животных, косметики на основе верблюжьего молока, консервированной продукции. Стороны посетили производство растительного масла.

Планируется заключение контракта на поставку саратовским разработчиком и производителем интеллектуальных систем безопасности охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Белорусский производитель проявил интерес к консервной продукции саратовского производителя, получены образцы изделий у производителя пастилы, планируется приобретение товара.