Фото: Архив КП

В Саратовской области суд вынес приговор виновнику за удары друга ножом в шею.

Как сообщили правоохранительные органы, инцидент произошел 20 марта 2023 года в городе Вольск на Краснознаменной Вольск-18.

В квартире между мужчинами ночью произошел конфликт. 51-летний горожанин неоднократно нанес удары в шею своего знакомого. В результате, 52-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Суд вынес приговор-подсудимому назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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