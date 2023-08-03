Фото: Архив КП

В Саратове на улицах Одесская и Лунная на весь день отключили холодную воду. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Под отключение попали абоненты следующих домов:

-улица Одесская, 3д;

-улица Лунная, 41, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д; 43, 43а, 43б.

Для устранения повреждений подача водоснабжения прекращена до полуночи.

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