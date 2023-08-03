Саратовский аэроклуб станет центром нового молодежного движения

фото: СГТУ

Состоялось заседание Попечительского совета Саратовского авиационно-спортивного клуба имени Ю.А. Гагарина ДОСААФ России под председательством депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова.

Напомним, что в апреле т.г. Николай Панков выступил с инициативой о создании Совета с целью оказания помощи в решении задач по развитию аэроклуба. В его состав вошел ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.

фото: СГТУ

На заседании среди прочих вопросов обсуждалось создание молодежного движения, которое будет заниматься информационно-просветительской деятельностью о первом космонавте планеты. Николай Панков отметил важность данного направления и то, что в аэроклуб нужно привлекать как можно больше людей, особенно, молодежь.

В своем выступлении ректор СГТУ Сергей Наумов подчеркнул, что студенты Политеха поддержали идею о создании движения, выступили с инициативой его возглавить, разработать туристические маршруты для всех желающих, в том числе школьников. Организационные вопросы, направления деятельности молодежного движения планируется более детально рассмотреть на межведомственной рабочей группе.

«Создание молодежного движения, безусловно, важное решение. Юрий Гагарин – это символ мужества, наш бренд, который нужно активно продвигать. Будучи воспитанником индустриального техникума, первый космонавт планеты впервые сел за штурвал самолета и совершил первый прыжок с парашютом именно на учебном поле аэроклуба. А в Саратовском индустриальном техникуме (ныне Профессионально—педагогический колледж СГТУ) открыт Народный музей Ю.А. Гагарина. При поддержке Вячеслава Викторовича Володина проведена большая работа по возрождению аэроклуба. Он должен стать центром притяжения для молодежи и любителей авиации. Уверен, что деятельность молодежного движения внесет свой вклад в популяризацию парашютного спорта и отечественную авиацию в целом», – сказал ректор СГТУ.

фото: СГТУ

Справка: Саратовский аэроклуб и технический университет связан общей историей. Развитие взаимоотношений сторон насчитывает не одно десятилетие. Начало было положено ещё в довоенные годы. В далёкие 30 годы студентки тогда еще автодорожного института, будущие участницы женских авиационных полков, осваивали искусство авиапилотирования. Площадка аэроклуба на всех этапах его развития притягивала студентов Политеха и учащихся средних специальных учреждений, вошедших в структуру СГТУ.