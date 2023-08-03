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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:26

В Саратове иномарка сбила 37-летнюю женщину на электросамокате

На улице Томская 41-летний водитель Hyundai Solaris сбил женщину на электросамокате
Нарина Балаян
Фото: УГИБДД по Саратовской области

Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове иномарка сбила 37-летнюю женщину на электросамокате. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла примерно в 9:40 на улице Томская. 41-летний водитель за рулем Hyundai Solaris сбил женщину на электросамокате.

В результате ДТП 37-летняя пострадавшая госпитализирована в медучреждение. Подробности аварии предстоит выяснить полицейским.

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