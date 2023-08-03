Фото: ГИБДД по Саратовской области
В центре Саратова на рассвете молодой водитель сбил пешехода: пострадавший скончался на следующий день. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла примерно в 4:30 на улице Чернышевского в районе пересечения с Вольской. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 23-летнего пешехода на «зебре».
В результате ДТП, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Как выяснилось сегодня, парень скончался в больнице.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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