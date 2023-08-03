Фото: ГИБДД по Саратовской области

В селе Александров Гай пенсионер сбил женину с ребенком. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера, 2 августа, примерно в 21:50. На улице Почтовой 65-летний мужчина за рулем Nissan Almera сбил 56-летнюю женщину и двухлетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

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