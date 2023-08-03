Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Лысогорском районе 13-летний мальчик на мопеде врезался в столб. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в селе Бутырки примерно в 15:00. 13-летний мальчик катался на мопеде Racer.

На улице Молодежная школьник не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадавшего с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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