Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Лысогорском районе 13-летний мальчик на мопеде врезался в столб. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в селе Бутырки примерно в 15:00. 13-летний мальчик катался на мопеде Racer.
На улице Молодежная школьник не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадавшего с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
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