Панков: РЖД ставит масштабные задачи и настало время их решать

"У жителей, гостей города, инвесторов уже совершенно другие требования к качеству инфраструктуры"

Развитие Привокзальной площади в Саратове – вопрос не только комфорта и безопасности пассажиров. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Как всегда, Володин решает проблемы комплексно. Речь идёт и о современных парковках у вокзала, которые остро необходимы. И о комфортном жилье для людей, проживающих в старых домах.

Сегодня состояние вокзала и прилегающих микрорайонов - позор для областного центра. У жителей, гостей города, инвесторов уже совершенно другие требования к качеству инфраструктуры. А у нас до сих пор пассажиры теряют время и ждут, когда у состава заменят электровоз на тепловоз или наоборот. Правильно, что РЖД ставит масштабные задачи, но давно настало время их решать», - пишет Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо расселить ветхие дома вокруг Привокзальной площади, благоустроить всю территорию и создать современные парковки у вокзала. В текущем году начнется реконструкция здания вокзала дальнего следования. Информация об этом появилась в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы в Саратове.