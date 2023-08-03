Фото: архив КП

В Саратове жители Фрунзенского и Октябрьского района на два дня остались без горячей воды. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает филиал «Т Плюс».

Отключение подачи горячего водоснабжения связано с подготовкой к отопительному сезону. Чтобы в холодное время года в домах было тепло, летом энергетики проводят комплексную работу.

По этой причине горячую воду отключили по следующим адресам:

-Мирный переулок 3, 4, 6, 11/13, 17;

-площадь Кирова, 4, 8, 10;

-улица Большая Казачья, 53/57, 55/57, 59/65, 69/73;

-улица Люкшина, 5;

-улица Рахова, 96, 98/106;

-улица Сакко и Ванцетти, 54/60, 61;

-улица Советская, 60, 64/70;

-улица Чапаева, 54, 54А, 57, 59, 61;

-Весенний проезд, 6;

-улица 2 Садовая, 52/58;

-улица Пугачевская, 10, 12/16;

-улица Новоузенская, 83.

Завершение работ планируется ориентировочно к 4 августа до конца дня. Энергетики приложат все усилия, чтобы возобновить подачу горячего водоснабжения в домах граждан.

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