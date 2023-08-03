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НовостиОбщество3 августа 2023 5:01

Володин: реконструкция саратовского вокзала начнется в 2023 году

Вячеслав Володин сообщил о начале реконструкции вокзала в Саратове в этом году
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поставил задачу развития Привокзальной площади в Саратове. В ходе рабочего визита в наш город он отметил, что необходимо расселять ветхие дома вокруг, благоустраивать всю территорию и создавать современные парковки у вокзала

Во время совещания прозвучали сроки реконструкции: ее начнут в этом году и завершат в 2025.

Сначала модернизируют здание вокзала дальнего следования, затем - пешеходный и грузовой тоннели, построят пешеходный мост.

После реконструкции фасад вокзала будет гармонировать с соседними историческими зданиями, внутри будут установлены современные лифты, эскалаторы, обновлены платформы. Также запланировано благоустроить Привокзальную площадь.