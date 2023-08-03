Фото: Архив КП

В поле Ивантеевского района «Гранта» влетела в дерево: 37-летний пассажир погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, трагедия произошла на полевой дороге в районе села Сестры ориентировочно в 17:10.

25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и влетел в дерево. В результате аварии, погиб 37-летний пассажир легковушки.

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