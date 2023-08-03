Фото: Областное ГИБДД

В Аткарском районе в результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.

Трагедия произошла минувшим вечером. В службу «112» в 19:56 поступило сообщение об аварии.

На трассе Песчанка-Аткарск автомобиль Faw вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажирка авто погибла на месте. 40-летний водитель иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как выяснилось позже, мужчина погиб в медучреждении.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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