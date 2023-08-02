Панков: Молодежь сможет заниматься парашютным спортом в гагаринском аэроклубе

"Приняли решение создать при аэроклубе молодежную организацию"

Попечительский совет аэроклуба в Дубках обсудил создание молодежного движения юных гагаринцев. Об этом рассказал член попечительского совета, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Аэроклуб в Дубках преобразился, когда над ним взял шефство Вячеслав Володин. Появились новые здания, гостиница, ангары, зоны отдыха, благоустроена территория. Создана и пополняется уникальная экспозиция о жизни первого космонавта Юрия Гагарина, который здесь учился летать.

Чтобы помогать развитию аэроклуба, создан попечительский совет. Направлений для работы много. Это и благоустройство, и реализация туристического потенциала. В этом году провели ряд мероприятий, удалось подключить к газоснабжению гостиницу.

Нужно привлекать сюда как можно больше людей, особенно молодежи. Всегда стараюсь приглашать детей, в том числе, юных авиамоделистов из семейного клуба «Светлица» поселка Юбилейный.

Сегодня прошло заседание попечительского совета. Приняли решение создать при аэроклубе молодежную организацию. Чтобы молодёжь больше знала об этом уникальном месте. С этим вопросом выступил ректор гагаринского университета Сергей Наумов. Пусть и Минспорта не остаётся в стороне. Надо рассмотреть возможность субсидий, чтобы парашютный спорт стал доступней для молодежи.

Депутат Госдумы Андрей Воробьев доложил о работе гостиничного комплекса и строительстве ангара. Председатель городской Думы Сергей Овсянников рассказал, что здесь предстоит в День Государственного флага РФ. Депутат областной Думы Дмитрий Петров предложил, как сделать работу аэроклуба более информационно открытой для людей». – отметил Николай Панков.