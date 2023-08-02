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НовостиПроисшествия2 августа 2023 14:07

В городе Энгельс Саратовской области сгорел автобус маршрута № 284

Обошлось без пострадавших: сгорел автобус «Саратов – Энгельс»
Светлана Курышева

Сегодня, 2 августа, в городе Энгельс Саратовской области загорелся автобус маршрута № 284. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Сообщение о возгорании транспорта на улице Студенческой поступило в ведомство в 16:30. На место выехали пожарные. Обошлось без пострадавших.

Очевидцы в соцсетях публиковали видео с полыхающим автобусом.

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