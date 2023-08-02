В Саратовской областной думе депутаты будут пользоваться отечественными авто

Депутаты облдумы стали использовать в служебных целях российские автомобили. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. В их распоряжение поступили автомобили «Лада Гранта».

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам и госслужащим пересесть на отечественные автомобили. Эту инициативу поддержали председатель областной думы Михаил Исаев и другие депутаты. Они подчеркнули, что это поможет поддержать российский автопром и экономику, а также отметили качество и функциональность современных машин.

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