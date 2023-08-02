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Хозяева саратовского морского котика получили предостережение за прогулки животного по улице. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Инспекторы Управления проверили соблюдение обязательных требований содержания животных владельцем морского котика. Как оказалось, морской котик, гуляющий по улице, сбежал во время чистки вольера. Ранее его купили из самарского «Театра морских животных».

Согласно договору, на момент продажи животные были полностью здоровы, что подтверждается ветеринарным свидетельством ветеринарии «Улан-Удэнская городская СББЖ».

Ведомство объявило мужчине предостережение.