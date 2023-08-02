Саратовскую область в этом году посетит более 1,2 миллиона туристов

Фото: КП Саратов

Сегодня, 2 августа, в 15.00 в пресс-центре Комсомольская Правда Саратов состоялась открытая пресс-конференция «Люблю тебя Поволжье». Заместитель министра культуры Саратовской области Сергеев Константин Андреевич, директор АНО «Туристский информационный центр Саратовской области» Шустикова Наталья Вячеславовна и Консультант отдела государственного регулирования туристской деятельности рассказали о развитии туристической и культурной привлекательности региона Власова Наталья Николаевна рассказали о развитии туристической и культурной привлекательности региона, запланированных мероприятиях, потенциале области в туристическом направлении и проекте «Земля для туризма».

- В этом году Саратовская область превратилась в регион притяжения всех мероприятий как всероссийского масштаба, так и регионального. В этом году впервые пройдет туристический слет на Утесе Степана Разина. Основная цель – чтобы у нас там появилась первичная инфраструктура по итогам этого форума. Саратовскую область в 2022 году посетили 1 миллион и семь тысяч человек, это отличная цифра, в текущем году планируется более 1,2 миллиона гостей, - рассказал Константин Сергеев.

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