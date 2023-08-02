Саратовские аграрии собрали уже два миллиона тонн зерна

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В Саратовской области продолжается активная фаза уборочной кампании. Сегодня хлеборобами области пройден новый рубеж: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,07 миллиона тонн, - сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Средняя урожайность – 27,3 ц/га. Первые 100 000 тонн зерна намолочены уже в шести районах области. К лидерам уборки-2023 – Пугачевскому и Ершовскому районам – присоединились земледельцы Энгельсского, Краснокутского, Калининского и Самойловского муниципальных районов.

Самую высокую урожайность показывают Балашовский, Калининский и Романовский районы – 46,6 ц/га, 41,7 ц/га и 40,7 ц/га соответственно.