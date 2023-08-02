Студенты Президентской академии стали победителями Молодёжного форума «iВолга»

Фото: Официальная группа форума «iВолга» ВКонтакте

В Самарской области завершился молодёжный образовательный форум ПФО «iВолга». Форум объединил 2 000 молодых специалистов в сфере организации событий со смыслом из 71 региона России. Молодёжный форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

По итогам мероприятия к получению грантов были рекомендованы 3 инициативы студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Так, победителями конкурса Росмолодежь.Гранты стали студенты Института Ксения Чуева и Даниил Гельманов.

Ксения Чуева представляла проект «Приключения Рублика», который предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на формирование интереса у учащихся начальной школы изучения финансовых процессов и основных финансовых понятий.

Проект будет реализован в формате интерактивных занятий с учащимися начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова с использованием разработанной командой настольной игры. Интерактивные занятия с детьми включают в себя 2 этапа: теоретический – на котором с ребятами изучают основные понятия финансовой грамотности, роль денег в обществе, виды денег, а также функции защиты, и практический - настольная игра. Игра рассчитана на команду от 2 до 6 человек. Она построена по принципу «развлекая-поучай» и предполагает покупку продуктовой корзины по списку. Визуально игра представлена в виде магазина с различными отделами. Помимо этого, будут станции с вопросами и отвлекающие внимание ребенка. Победителем будет считаться команда ребят, успешно купившая необходимую продукцию и заработавшая большее количество рубликов. Понимание данных процессов заложит у детей фундамент развития навыков планирования бюджета и сбережений.

«Шок, радость, восторг, эйфория. В тот момент я испытала весь спектр эмоций. Когда услышала свою фамилию - начала просто кричать и плакать. Но, конечно, от счастья. Я горжусь тем, что смогла собрать команду настоящих профессионалов, которые помогли достичь такого результата. А также, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо моим наставникам, которые на протяжении всего времени помогали мне и поддерживали. Верьте в себя, горите своей идеей и тогда у вас точно все получится!», - поделилась впечатлениями Ксения.

Даниил Гельманов принял участие с проектом «Фиджитал-Футбол». Данный проект направлен на развитие фиджитал спорта, в частности Фиджитал-Футбола на территории Саратовской области среди молодежи и студентов.

Проект направлен на привлечение молодежи города Саратова участвовать и развиваться в новом направлении спорта. Будет собрана сборная Саратовской области по данному направлению для развития фиджитал спорта и в дальнейшем для участия в этом крупнейших, в том числе и международных мероприятиях.

Победителем конкурса от Фонда развития гражданского общества в ПФО стала студентка ПИУ РАНХиГС Ксения Башкирова с проектом «Лаборатория женского здоровья ЛедиЛаб». Проект направлен на просветительскую деятельность в областях женского репродуктивного здоровья, семейных ценностей, полового воспитания для девушек в возрасте от 18 до 24 лет.

«Путем проведения очных встреч в интерактивном формате совместно с врачами мы хотим, чтобы девушки больше узнали о важных темах, чтобы у них была возможность задавать интересующие их вопросы на условно табуированные темы. Еще два направления: мастер-классы для всех желающих из нашей ЦА и создание и ведение телеграмм-канала о женском здоровье. Цель нашего проекта - не бороться с последствиями, а поддержать девушек в том, чтобы заниматься профилактикой. На данном этапе мы с командой разрабатываем анкету, чтобы оценить уровень знаний и потребности девушек, - рассказала Ксения. - На этапах защиты мне оказали колоссальную поддержку участники форума. Голосуя за наш проект, мне дали уверенность в том, что мы создаем нужный и важный продукт. Ощущение радости и при этом волнения от того, что на наших плечах лежит большая ответственность получить ощутимый результат и принести пользу девушкам. И внутри, конечно, ощущался трепет. В моменте, когда я выходила на сцену, мне пожал руку Олег Машковцев со словами "у вас очень интересный проект". Я в восторге о того, что чувствую поддержку от представителей ПФО».

«Все представленные на "iВолге" проекты прошли апробацию на акселерационных программах, реализуемых Президентской академией, таких как: Акселератор социальных инициатив RAISE, образовательный форум "Кампус Будущего" и Акселератор проектного выживания "Проектогенез". Студенты имеют возможность в течение года получать экспертное сопровождение проектной деятельности, что в результате позволяет нашим студентам быть полностью включенными в свой проект и достигать высоких победных результатов», - отметила заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова.

Фото: Официальная группа форума «iВолга» ВКонтакте