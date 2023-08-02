В Саратове на набережной отметили День Воздушно-десантных войск

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове прошли торжества в честь 93-ей годовщины образования Воздушно-десантных войск. Они начались богослужением в Свято-Троицком соборе памяти пророка Илии, который считается покровителем десантников.

Далее виновники торжества с флагами прошли от Музейной площади до площади имени Ю.А. Гагарина. Здесь, на митинге, собравшихся приветствовала министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина. Она назвала десантные войска гордостью нашей армии. Чиновница назвала их примером мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине.

В завершение торжественного митинга участники почтили память легендарного командующего ВДВ, генерала Василия Маргелова и всех земляков, выполнивших свой воинский долг до конца.

Они отправились к мемориалам «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Землякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах» в Парке Победы, к бюсту генерала Маргелова в школе № 43 и к бюсту Героя Российской Федерации Николая Исаева в поселке Юбилейный для возложения цветов.