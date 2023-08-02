Жительница Балашова попалась на уловку мошенников

Фото: архив КП

«Безопасный счет» оказался уловкой мошенников для жительницы Балашова. Сегодня, 2 августа,

пресс-центр МО МВД России «Балашовский» Саратовской области сообщила о том, что в полицию обратилась женщина на телефон которой позвонили неизвестные и сообщили, что с ее счета совершена несанкционированная попытка списания денежных средств. Для сохранности денег звонившие порекомендовали женщине перевести их на «безопасный счет», что горожанка и сделала. Под руководством злоумышленников потерпевшая перевела на указанные счета почти 492 000 рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве.

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