Количество несчастных случаев в Саратовском регионе ПривЖД снизилось в 2 раза в I полугодии

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По итогам января-июня 2023 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. За 6 месяцев на объектах железнодорожной инфраструктуры пострадали 5 человек, что в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Основными причинами несчастных случаев с гражданами по-прежнему остаются переход железнодорожных путей в неустановленных местах и невнимательность.

В рамках профилактической работы на перегонах и станциях ведется ремонт пассажирских платформ, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Для минимизации количества несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия и рейды. В ходе встреч гражданам разъясняются требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

В образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях Саратовской области проводятся тематические занятия. Школьникам рассказывают о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздают буклеты, памятки, а также показывают тематические видеоролики.

Напоминаем, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.