Лаборатория Россельхознадзора проверила у свиней иммунитет к вирусу КЧС

Фото: Саратовская МВЛ

В диагностический отдел Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 24 по 28 июля поступила 71 проба сыворотки крови от свиней разных возрастов для определения напряженности поствакцинального иммунитета к возбудителю классической чумы свиней.

Пробы доставлены из закрепленной зоны обслуживания в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

По результатам исследований выявлены 16 образцов с недопустимым (низким) уровнем поствакцинальных антител, что говорит о неэффективной вакцинации, которая не предохраняет животных от возможного заражения вирусом.

Сведения о выявлении внесены в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований "Веста", доведены до территориального Управления Россельхознадзора.

Классическая чума свиней (КЧС) наносит значительный экономический ущерб свиноводству многих стран мира.

Данное заболевание характеризуется лихорадкой, поражением кровеносной и кроветворной систем, крупозным воспалением легких и воспалением толстого кишечника. Отличается различным характером течения заболевания, высокой смертностью.