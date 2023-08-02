«Т Плюс» подключила к теплу четыре новых объекта

фото: Т плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения Саратова четыре новых объекта: три многоквартирных дома на ул. Мичурина, Еремина и Кавказская, а также объект социальной сферы – учебный корпус № 13 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

Возможности для подключения новостроек появились благодаря масштабной программе по обновлению теплосетевого комплекса, которую энергокомпания реализует каждый год.

Для этого энергетики проложили около 250 м новых коммуникаций с использованием современных материалов. Смонтированы трубы в ППУ изоляции с повышенным сроком службы около 30 лет и датчиками влажности, которые позволят своевременно обнаружить повреждения трубопроводов.

Уже этой осенью многоквартирные дома и объект социальной сферы будут обеспечены отоплением и горячим водоснабжением.