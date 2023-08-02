Убийце троих человек в Саратовской области предъявили обвинение

Фото: Архив КП

Следователями СК предъявлено обвинение мужчине в убийстве троих граждан в городе Балашов. Об этом сегодня, 2 августа сообщает региональный СУ СК.

Подозреваемому 38-летнему балашовцу предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

Напомним, 31 июля 2023 года между 38-летним мужчиной и его 49-летней знакомой во время застолья возник конфликт. В ходе ссоры мужчина ножом ударил женщину, а также свою 61-летнюю мать, которая встала на ее защиту. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. В момент нанесения ударов пожилой женщине, 49-летняя знакомая выбежала из дома к 58-летнему соседу. Обвиняемый направился за ней и убил соседа, который пытался его остановить. Далее злоумышленник, увидев знакомую без признаков жизни у соседского дома, накрыл ветками ее тело и скрылся с места преступления в лесной массив. На следующий день сотрудниками УУР ГУ МВД России по Саратовской области мужчина задержан и доставлен к следователю.

Следователем СК в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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