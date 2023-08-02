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НовостиОбщество2 августа 2023 10:11

Лаборатория Россельхознадзора проверила у свиней иммунитет к вирусу КЧС

Источник:kp.ru
фото: Лаборатория Россельхознадзора

фото: Лаборатория Россельхознадзора

В диагностический отдел Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 24 по 28 июля поступила 71 проба сыворотки крови от свиней разных возрастов для определения напряженности поствакцинального иммунитета к возбудителю классической чумы свиней.

Пробы доставлены из закрепленной зоны обслуживания в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

По результатам исследований выявлены 16 образцов с недопустимым (низким) уровнем поствакцинальных антител, что говорит о неэффективной вакцинации, которая не предохраняет животных от возможного заражения вирусом.

Сведения о выявлении внесены в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований "Веста", доведены до территориального Управления Россельхознадзора.

Классическая чума свиней (КЧС) наносит значительный экономический ущерб свиноводству многих стран мира.

Данное заболевание характеризуется лихорадкой, поражением кровеносной и кроветворной систем, крупозным воспалением легких и воспалением толстого кишечника. Отличается различным характером течения заболевания, высокой смертностью.