В Балашове задержали наркоторговца

Фото: МО МВД России «Балашовский»

В Балашове полицейскими задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает МО МВД России «Балашовский»

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в автомобиле жителя города Балашова был обнаружен сверток из одеяла, в котором были спрятаны растения. Как показала экспертиза, изъятое – маковая соломка, наркотическое средство массой 813,5 грамм.

В отношении мужчины следственным отделом МО МВД России «Балашовский» возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств. Подозреваемому грозит срок от 3 до 10 лет.

Мужчина пояснил полицейским, что нарвал дикорастущий мак в поле и планировал использовать для личного потребления. Ранее гражданин был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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