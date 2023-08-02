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Валентина Головня из Саратова выиграла в моментальную лотерею 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Счастливый билет женщина купила по дороге из банка.

-Стерла защитный слой билета сразу в киоске. Всё было как во сне Никто из близких не верил, что можно выиграть большую сумму денег в лотерею. Но за долгие годы участия я не потеряла надежду и знала, что стану миллионершей, - поделилась женщина.

В настоящее время она находится на пенсии и пока не решила на что потратит деньги. Ранее Валентина работала на заводе, увлекается изготовлением тортов.