Саратовскому скверу присвоят имя погибшего в СВО летчика Аксенова

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

Скверу в Саратове присвоят имя Героя России, военного летчика Александра Аксенова. Сквер находится в юго-западной части Театральной площади. Здесь появится указующая табличка.

Александр Александрович Аксенов погиб в зоне специальной военной операции. За время участия в СВО наш земляк совершил 317 боевых вылетов. В ходе них он уничтожил 139 опорных пунктов, 27 танков, 14 боевых машин пехоты, 18 бронетранспортеров и более 500 военнослужащих ВСУ.

17 сентября 2022 года вертолет Ка-52 под управлением Александра Аксенова сбит противниками. Экипаж боевой машины погиб.

- Наш священный долг – бережно хранить и передавать будущим поколениям память о проявленном героизме, мужестве и отваге при защите нашего мирного будущего. Имя Александра Александровича Аксенова заняло достойное место на карте города Саратова, – отметила глава Саратова.