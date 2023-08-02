Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 8:53

Минсельхоз отметил Благодарственным письмом саратовского комбайнера

Министр региона Ковальский назвал труд Сергея Кривича примером для подражания
Елена Маркелова
Фото: Минсельхоз Саратовской области

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Комбайнера из Ровенского района Мехака Чичояна отметили Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аграрии Ровенского района перешагнули экватор уборочной кампании-2023. Ко 2 аввгуста здесь обмолочено 19,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 56% от плана. Собрано 49 тысяч тонн зерна нового урожая при средней урожайности 25,4 ц/га.

С ходом уборочной страды в районе ознакомился зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, посетив хозяйство Мехака Чичояна. На полях хозяйства полным ходом идет уборка озимой пшеницы саратовской селекции. Урожайность в хозяйстве – 27 ц/га.

В министерстве сельского хозяйства области стало доброй традицией отмечать передовиков уборочной кампании. Так, во время визита в Ровенский район глава аграрного ведомства вручил Благодарственное письмо комбайнеру ИП главы К(Ф)Х Чичояна Мехака Сергею Кривичу.