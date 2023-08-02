Юные саратовцы зададут вопросы Ольге Любимовой и пообщаются с Полиной Гагариной

Фото: Телеграм-канал Наталия Щелканова

С 10 по 12 августа в Москве состоится II Международный детский культурный форум. Свыше двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья на площадке Новой Третьяковки обсудят темы, связанные с культурой, познакомятся с различными направлениями в искусстве, задать свои вопросы Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой.

Саратовскую область на форуме будут представлять 10 талантливых детей, чьи заслуги были отмечены по итогам прошедшего учебного года – это Губернаторские стипендиаты, победители XXII молодежных Дельфийских игр России, лауреаты и самые активные участники крупнейших областных мероприятий.

- I Детский культурный форум показал, насколько важно и детям, и взрослым иметь такую площадку для диалога о культуре на равных. Это уникальная возможность для наших талантливых ребят встретиться с известными деятелями культуры, стать полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры, завести новых друзей и просто отлично провести время, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Для участников форума предусмотрена яркая культурно-познавательная и вечерние концертные программы, а также гала-концерт закрытия, хэдлайнером которого станет певица Полина Гагарина.