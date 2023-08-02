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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:43

В Саратове задержан расстрелявший человека мужчина

Задержанный выстрелил из травматического пистолета несколько раз и попытался скрыться на автомобиле
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Росгвардии

фото: пресс-служба Росгвардии

В Саратове задержан расстрелявший человека мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Утром, 1 августа сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта на улице Большая Садовая. Прибыв на место происшествия, они увидели лежащего на земле мужчину. Правоохранители оказали пострадавшему врачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

По приметам сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, на котором мужчина скрылся с места происшествия. Они блокировали транспорт и задержали правонарушения.

Как отметили в ведомстве, во время конфликта один из мужчин выстрелил в оппонента из травматического пистолета в спину, грудь и руки.

Возбуждено уголовное дело.