фото: пресс-служба Росгвардии

В Саратове задержан расстрелявший человека мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Утром, 1 августа сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта на улице Большая Садовая. Прибыв на место происшествия, они увидели лежащего на земле мужчину. Правоохранители оказали пострадавшему врачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

По приметам сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, на котором мужчина скрылся с места происшествия. Они блокировали транспорт и задержали правонарушения.

Как отметили в ведомстве, во время конфликта один из мужчин выстрелил в оппонента из травматического пистолета в спину, грудь и руки.

Возбуждено уголовное дело.