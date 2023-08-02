фото: пресс-служба Росгвардии
В Саратове задержан расстрелявший человека мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.
Утром, 1 августа сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта на улице Большая Садовая. Прибыв на место происшествия, они увидели лежащего на земле мужчину. Правоохранители оказали пострадавшему врачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи.
По приметам сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, на котором мужчина скрылся с места происшествия. Они блокировали транспорт и задержали правонарушения.
Как отметили в ведомстве, во время конфликта один из мужчин выстрелил в оппонента из травматического пистолета в спину, грудь и руки.
Возбуждено уголовное дело.