фото: ТГ-канал Олега Костина

Владимир Путин наградил благодарностью главврача больницы №8 в Саратове. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

Главный врач Саратовской городской клинической больницы № 8 Юрий Максимов награжден благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Юрий Васильевич Максимов родился в Саратове 28 июня 1979 года.В 2002 году окончил Саратовский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность медик начал в 1999 году, а главным врачом работает с 2012 года.