Строительство Вольской МПС завершится до конца лета

фото: АО Ситиматик

Строительно-монтажные работы Вольской мусороперегрузочной станции ведутся максимальными темпами. Завершена заливка фундаментов под здания, уже смонтированы сами модульные здания: административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт и санитарный модуль. Проложены все коммуникации к ним.

В настоящее время на строительной площадке идет обустройство подпорной стенки площадки приема ТКО – обвязка армированными сетками для проведения будущих бетонных работ. Параллельно разрабатываются котлованы под строительство навеса для весовой и под фундамент самих весов. Кроме того, уже завезены материалы для будущего внешнего ограждения станции.

«Мы рассчитываем завершить строительство станции в течение месяца и начинаем поиск сотрудников для работы на МПС. Затем будет процедура сдачи объекта концеденту, т.е. региону, и станция станет частью инфраструктуры обращения с ТКО – начнется прием и обработка отходов, образованных на территории Вольского района», - рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Работы по строительству Вольской мусороперегрузочной станции ведутся с начала этого года. Сумма капвложений составляет почти 20 млн рублей. На объекте будут постоянно работать фронтальный погрузчик и измельчитель (шредер), а также весовое оборудование, которое будет интегрировано в общую систему контроля потоков ТКО на территории Саратовской области.

Мощность новой мусороперегрузочной станции в Вольском районе составит 20 тыс. тонн отходов в год. Все поступившие на МПС отходы будут взвешиваться, обрабатываться и транспортироваться на Балаковский мусоросортировочный комплекс для дальнейшей обработки и досортировки.