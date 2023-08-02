Заседание облдумы 02.08.23

Сегодня, 2 июля, в ходе очередного заседания, шестнадцатого Саратовской областной Думы, проходившего из-за ремонта оборудования в зале заседаний правительства Саратовской области депутаты рассмотрели два основных вопроса на повестке дня и обменялись мнениями по поводу роста цен на бензин, ремонта школ и отлова бродячих собак.

Диаграмма распределения

В ходе своего выступления руководитель Территориального управления Росимущества по Саратовской области Екатерина Мережникова рассказала, что ведомство смогло отсудить сотни гектаров земли в Саратове за последние года. По словам Мережниковой, Росимущество вернуло в федеральную собственность кинотеатр «Победа», «Дом художника» на улице Московская, стоянку перед речным вокзалом, где сейчас расположен сквер Петра I, а процессы по галерее «Каштан» и зданию речвокзала продолжаются. В 2022 году управление участвовало в 302 делах в суде, из них в 195 в роли ответчика. Завершено 127 дел, 56 из которых - в пользу государства.

Суммарно за 2023 год Росимущество по Саратовской области перечислило в федеральный бюджет 369 миллионов рублей. 280,6 миллиона рублей пошли в счет аренды земельных участков, аренда за использование объектов казны РФ составила 16,8 миллиона рублей. Продажа земельных участков принесла в бюджет 20 миллионов рублей, а реализация конфискованного имущества — 2,1 миллиона.