Турчак: Совсем немного осталось до миллионой заявки по программе догазификации

фото: ЕР

Как сообщает сайт партии «Единая Россия, депутаты от партии вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, информируя их о возможности принять участие в программе и льготах по ней

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков – плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», – пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от «Единой России» вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

«Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Параллельно идет работа с законодательством.

«На прошлой неделе Президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы – газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц», – сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

«Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

«Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа», — отметил вице-премьер.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей.

«Совместно с органами власти, региональными отделениями «Единой России», волонтерами «Молодой Гвардии» представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысяч потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысяч уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил Сергей Густов.

фото: ЕР

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.

Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак напомнил, что в декабре прошлого года депутаты приняли решение об увеличении выплаты для льготной категории граждан на социальную газификацию жилого дома до 100 тысяч рублей. Изменения коснулись инвалидов, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и других льготных категорий.

«Законодательная и исполнительная власть в регионе ведут большую совместную работу по выполнению инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным программы догазификации, которая направлена на то, чтобы все желающие подключить домовладение к газоснабжению могли это сделать. Девять категорий граждан получили дополнительные льготы, которые увеличились с 50 до 100 тысяч рублей, на эти цели в бюджете на 2023 год предусмотрено более 150 млн рублей.

К настоящему времени, по данным координационного центра, от жителей Саратовской области принято свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, более 4,7 тысяч из них переведены в договоры. Газопроводы построены до границ 3,7 тысяч домовладений. Важно, что газификация может затронуть и объекты соцсферы, в настоящее время отапливаемые электроприборами. Как справедливо отмечает губернатор области Роман Бусаргин, наш регион является родоначальником газовой промышленности России, поэтому все жители должны иметь возможность пользоваться данным ресурсом», – рассказал Александр Бурмак.