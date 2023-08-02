На дороге «Вольск - Черкасское – Калмантай» появится освещение

Фото: архив КП

На дороге «Вольск - Черкасское – Калмантай» планируют установить освещение. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области. В прошлом году её привели в нормативное состояние на всем протяжении за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Протяженность дороги - 66 километров. Она соединяет Саратовскую и Ульяновскую области. Трасса проходит через шесть сел Вольского района и железнодорожную станцию Чернавка. Дорогу ремонтировали в несколько этапов.

По последнему ненормативному участку дороги, который отремонтировали в прошлом году, проходит школьный маршрут. Детей из села Калмантай везут в село Черкасское. В Черкасском и планируется устройство электроосвещения на протяжении почти пяти километров.

Сейчас объявлен аукцион на данный вид работ, заявки принимаются до 8 августа текущего года.

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