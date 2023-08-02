В рабочем посёлке Турки под Саратовом преобразится зона отдыха у реки

Турковскому району области в текущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» выделено финансирование в объеме 10 миллионов рублей. Министерство строительства и ЖКХ сообщает, что данные средства предусматривают затраты на благоустройство зоны отдыха у реки в рабочем посёлке Турки между улицами Хоперская и Набережная. Работы на объекте уже идут. Техническая готовность - 50%. Ход и качество выполнения работ находятся на контроле Губернатора Романа Бусаргина.

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