Алексей Антонов напомнил о задаче качественного ремонта объектов соцсферы

Руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Алексей Антонов, выступая на очередном заседании регионального парламента, затронул тему реализации региональных программ ремонта социальных объектов. Он отметил важность эффективного расходования каждого рубля, выделенного из бюджета на эти цели.

«О том, что соцсферу, в частности, детские сады, нужно приводить в порядок, недавно сказал Президент России Владимир Путин. Благодаря президентской программе удаётся капитально отремонтировать учреждения образования, давно нуждающиеся в ремонте. При этом и в Народной программе «Единой России» данному вопросу уделяется большое внимание. Поэтому депутаты нашей фракции поддержали финансирование программ по ремонту школ, детских садов и ДК, с инициативой реализации которых в своё время выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Губернатор области Роман Бусаргин предложил расширить эту программу, добавив сюда ещё и ремонт спортивных залов в школах. Депутаты в своих округах контролируют ход ремонтных работ», – сказал Антонов, приведя несколько негативных примеров, когда подрядчик не справляется в срок со взятыми на себя обязательствами или выполнил работу некачественно.

Среди таких – 48-я и 76-я школы в Саратове, где процент выполненных работ по ремонту спортзалов ничтожно мал. А в хуторе Тараховка Перелюбского района подрядчик даже не вышел на объект. Парламентарий добавил, что по итогам фракционных выездных совещаний по реализации региональных программ депутаты продолжат формировать список недобросовестных подрядчиков, о чём ранее говорил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков, чтобы не допускать их на объекты.

«Наша цель и задача просты – добиться того, чтобы ремонт учреждений соцсферы проводился качественно и в срок», – подытожил Антонов.