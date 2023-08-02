В Саратовском Ласточкино переносят оживленную дорогу

Фото: Мин. транспорта Саратовской области

Рядом с новой школой на 550 мест в микрорайоне Ласточкино выполняются работы по переносу оживленной дороги для безопасного передвижения школьников и родителей. Об этом сегодня, 2 августа сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Уже выполнен ряд подготовительных мероприятий. Сейчас демонтируют гаражные боксы. Подрядная организация уже приступила к устройству проезжей части и тротуаров. Сдать объект планируется до конца августа - к началу нового учебного года.

В осенний период администрацией Ленинского района запланирована компенсационная высадка зеленых насаждений взамен деревьев, которые потребовалось снести для обустройства новой дороги.

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