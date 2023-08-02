Лаборатория Россельхознадзора исследовала более 500 проб на АЧС методом ПЦР

Фото: Саратовская МВЛ

В июле отделом молекулярных исследований Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены исследования 512 проб на выявление африканской чумы свиней (АЧС) методом ПЦР.

Из них, 346 образцов - пробы животноводческого сырья (поступили от пищевых перерабатывающих предприятий), 150 – крови (в рамках государственного эпизоотологического мониторинга) и 16 – патологического материала от свиней (поступили как от заказчиков, так и в рамках госмониторинга).

По результатам лабораторного анализа наличие ДНК возбудителя АЧС не выявлено.

Испытания проведены согласно нормативным документам и в соответствии с областью аккредитации лаборатории.

Африканская чума свиней – особо опасное высококонтагиозное вирусное заболевание, которому подвержены свиньи и дикие кабаны.

Болезнь проявляется у восприимчивых животных повышением температуры, рвотой, диарей с кровью и приводит, как правило, в 100% случаев к их гибели. Лечение африканской чумы свиней не предусмотрено, вакцина отсутствует.

Дикие кабаны являются природным резервуаром возбудителя заболевания.

Болезнь не опасна для человека, но наносит огромный ущерб отрасли свиноводства.

По данным Информационно-аналитического центра Россельхознадзора на 31 июля в России с начала года зафиксировано 45 очагов АЧС. Из них 24 случая среди поголовья домашних свиней и 21 очаг - в дикой фауне. Заболевание обнаружено в 18 регионах РФ.

Саратовская испытательная лаборатория продолжает контроль эпизоотического состояния территории зоны обслуживания по данному заболеванию.