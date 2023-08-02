В Волжском районе Саратова отключат воду

Фото: архив КП

В целях подключения и ввода в эксплуатацию вновь построенного водопровода d560 мм по улице Усть-Курдюмская в четверг, 3 августа, с 08.00 до 23.00 будет произведено отключение холодной воды абонентам Волжского района. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает «Саратов коммунальный»

Отключение ХВС запланировано в поселках: Иволгино; Зональный; ЦДК. Запастись водой следует абонентам улиц: 1-й и 2-й Михайловские пр.; 1-й и 2-й Светлые пр.; 1-й Летний пр.; 1-й Рассветный пр.;1-й, 2-й, 3-й и 4-й Нижнесорговые пр.; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6-й Малахитовые пр.;1-я и 2-я Цветочные; 2-й Малый Калининский пр.; 3-й пр. Муленкова (2, 4, 6, 6а, 8); Апрельская; Белоснежная; Белых Рос; Большая Долинная; Большая Рассветная; Верхняя Прохладная; Владимирская; Возрождения; Декоративная; Есаульская; Зимняя; Ивантеевская; Институтский проезд; Июльская; Калининская; Летняя; Лучезарная; Малая Розовая; Мартовская; Межевая; Менякина (1б; 4; 8); Михайловская; Муленкова (6; 10а); Нижний Прохладный проезд; Нижняя Сорговая; Парусная; Прохладная; Рассветная; Светлая; Сетевая; Сетевой проезд; Сиреневая; Соколиная; Соловьиная роща; Соловьиный проезд; Спасская; Тенистая; Тополиная; Троицкая; Троицкий проезд; Усть-Курдюмская (12; 14; 21; 23а; 25; 29; 39; 41 ст. 1; 49а; 50; 67; 71; 73; 77); Усть-Курдюмский тракт; Усть-Курдюмское шоссе (1а; 1а ст. 1; 11; 15; 20/1; 87); Хвойная; Цветочная; Челиева; Ямальская; Ясная.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.

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