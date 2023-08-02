Саратовцы вышли на улицы с требованием избавить город от бездомных собак

фото: Волга-медиа

Сегодня утром, 2 августа в центре Саратова замечено несколько пикетов, участники которых призывают, как можно скорее решить проблемы с безнадзорными животными.

Люди собрались у здания Саратовской областной Думы, рядом с городской доской почета на Театральной площади и напротив входа в здание мэрии. У них в руках плакаты следующего содержания: «Спасите детей от бездомных собак», «Наша кровь на их клыках», «Злая собака не друг человека».

фото: Волга-медиа

Как отметил один из участников пикета, власти должны наконец-то перейти от слов к делу и заняться решением проблемы с бездомными животными.

фото: Волга-медиа

- Каждый день мы читаем новости об укушенных собаками, дети получают серьезный вред здоровью. Пока не будет активных действий со стороны власти, и взрослые, и маленькие горожане будут в опасности, - прокомментировал один из пикетчиков.