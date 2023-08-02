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В 2023 году первый опыт работы получат более 10 тысяч саратовских подростков. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты области

С начала года трудовой деятельности свободное от учебы время посвятили более 7,5 тысячи саратовских подростков. Причем, как отмечают в региональном минтруде, особое внимание уделяется организации временной занятости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – опыт работы получили 4 тысячи человек.

- Специалисты службы занятости продолжают взаимодействие с работодателями по организации рабочих мест для несовершеннолетних. Изменения, внесенные в федеральное законодательство, упростили процесс оформления подростков на работу, – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Например, в Саратове заключен договор с городским домом культуры национального творчества на 25 рабочих мест по профессии «артист - концертный исполнитель».