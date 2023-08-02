В Саратове сменился руководитель ООО «КВС»

Фото: ООО "КВС"

Сегодня, 2 августа, к обязанностям руководителя ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступил Владимир Шагов. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Шарков работал на предприятиях в системе коммунального хозяйства в Омске, Архангельске, Москве, Саратове.

41 – летний Владимир Шагов родом из Омска. Получил образование в Омской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С 2009 по 2016 работал ведущим специалистом ООО «Омская энергосбытовая компания», с 2016 по 2019 – коммерческим директором МУП «Водоканал» города Архангельск, с 2019 по 2020 – коммерческим директором ООО «Интеллектуальные коммунальные системы» в Москве.

В феврале 2020 года стал коммерческим директором/ заместителем директора по сбытовой деятельности ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Предыдущий руководители Евгений Мелихов переходит на новое место работы.

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