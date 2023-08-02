В Саратове на время отключат светофор в районе вокзала

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В Саратове произошла временная приостановка работы светофора на пересечении улицы Емлютина и 16-го Белоглинского проезда. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

Регулировщик движения не будет работать 2 и 3 августа с 09:00 до 15:00 . Это связано с необходимостью проведения ООО «СПГЭС» ремонтных работ.

В компании напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Ориентирование потока автотранспортных средств осуществляется по знакам приоритета.