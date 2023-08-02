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НовостиОбщество2 августа 2023 4:59

В среду попавших под дождь саратовцев ждет удача

В Ильин день погода в Саратове прогнозирует хороший урожай
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В среду, 2 августа, православная церковь вспоминает Илию, одного из библейских пророков.

На Руси Илью-пророка считали повелителем грома и дождя. Кроме того, после 2 августа наши предки уже не купались в природных водоёмах. Считалось, что с этого момента они становятся местом обитания нечистой силы.

Согласно народным приметам, если 2 августа нет осадков, то шесть недель ждет засуха и зима будет холодной, если же идет дождь и сильный ветер – погода скоро.

Сегодня нельзя надевать дорогие украшения и вещи, хвалиться успехами и удачами а так же долго любоваться своим отражением в зеркале. Хорошая примета – попасть под дождь. Также следует испечь хлеб, которым нужно угостить друзей, соседей, родных.

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