Под Саратовом пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому

Фото: архив КП

В Вольске Саратовской области 43-летнего местного жителя осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Все произошло 7 мая, когда подсудимый сел пьяным за руль автомобиля. До этого мужчина уже был наказан за подобное правонарушение. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил инспектору дорожно-патрульной службы взятку в сумме 30 тысяч рублей . Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил об этом уполномоченным коллегам - сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отделения МВД России «Вольский» Саратовской области, для пресечения преступления.

Мужчина признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и штрафом.

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